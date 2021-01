Ethiopian Airlines: con Cemair implementa accordo interline

30 Gennaio 2021 01:15

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Ethiopian Airlines, il più grande gruppo di aviazione in Africa, e CemAir hanno iniziato a implementare un accordo interline che consente ai passeggeri di viaggiare senza interruzioni con un unico biglietto e a costi inferiori tra destinazioni all’interno delle reti dei vettori.

“Nel nostro continuo sforzo di espandere il nostro servizio oltre la nostra vasta rete in Africa – commenta Rahel Asefa, Vice Presidente Marketing di Ethiopian Airlines – siamo felici di collaborare e aggiungere CemAir alla nostra lista di partner in crescita in Africa”.

“Siamo orgogliosi della nostra partnership con Ethiopian Airlines, leader in Africa e una delle più grandi compagnie aeree globali”, sottolinea Miles van der Molen, il Ceo di CemAir. “Ethiopian è un partner forte e con i significativi cambiamenti nell’industria aerea sudafricana non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro mentre espandiamo la nostra rete sia a livello nazionale che internazionale”, aggiunge. “I prossimi anni rappresentano un’opportunità senza precedenti nel settore e vediamo la nostra espansione futura strettamente legata al successo dei nostri partner”, conclude.