Esultanza Cristiano Ronaldo, doppietta e ‘G’ per Georgina che impazzisce sui social: “sei bellissimo amore!”

4 Gennaio 2021 12:28

Cristiano Ronaldo firma una doppietta contro l’Udinese ed esulta mimando una ‘G’: la compagna Georgina Rodriguez lo celebra sui social

Dopo il tremendo 0-3 subito dalla Fiorentina, con il quale la Juventus ha chiuso il 2020, ci ha pensato Cristiano Ronaldo a far ripartire i compagni con il piede giusto. Il portoghese ha siglato una doppietta nel 4-1 rifilato all’Udinese nella prima gara del 2021, mettendo in mostra per altro una particolare esultanza. CR7 ha mimato una ‘G‘ con le mani, dedica alla compagna Georgina Rodriguez che non è di certo passata inosservata. Su Instagram la sexy influencer ha risposto con un post che riprende l’esultanza di Cristiano Ronaldo e la celebra nella didascalia: “il lavoro vince tutte le negatività. Il nostro primo gol dell’anno, sei bellissimo amore mio!“.