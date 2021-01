Espulsione Messi, che finale… manata e sconfitta in Supercoppa: rischia 4 giornate [VIDEO]

18 Gennaio 2021 11:24

Espulsione Messi, l’argentino perde la testa nella finale di Supercoppa persa contro l’Atletich Bilbao: ora rischia 4 giornate

La finale di Supercoppa di Spagna fra Barcellona e Atletich Bilbao è stata senza dubbio una gara avvincente. I baschi si sono imposti per 2-3 ai tempi supplementari, rimontando per due volte il vantaggio dei catalani firmato da Griezmann. L’espulsione di Messi è stato però l’episodio che ha fatto più discutere. A gara ormai quasi ultimata, la ‘Pulce’ ha perso la testa, colpendo con una manata l’avversario Villalibre in marcatura stretta su di lui. Rosso diretto, il primo in carriera con la maglia del Barcellona, per condotta violenta: l’argentino rischia ben 4 giornate di stop.

Villalibre ha commentato la vicenda senza rancore: “non credo che ci sia bisogno di cominciare una polemica, entrambe le squadre hanno fatto parecchi falli e noi stessi ne abbiamo fatti parecchi. La chiave è non arrendersi. Ho messo il corpo in mezzo affinchè non riuscisse a superarmi e lui si è arrabbiato. Mi ha messo una mano in faccia e credo che sia stato evidentemente un comportamento violento. È una cosa normale, si è sentito impotente. Ma non è successo nulla“.