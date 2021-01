4 Gennaio 2021 10:29

Epifania, Messinaservizi: “raccolta differenziata regolare il 6 Gennaio, mentre il 5 gennaio, prefestivo, divieto assoluto di gettare rifiuti indifferenziati nei cassonetti stradali”

Messinaservizi comunica che il 5 Gennaio, giorno prefestivo, non si potranno conferire rifiuti indifferenziati nei cassonetti stradali dell’indifferenziata, mentre la raccolta nelle aree già servite dal porta a porta sarà regolare e quindi bisogna esporre regolarmente la frazione prevista da calendario per le rispettive aree di appartenenza. Il giorno dell’Epifania 6 gennaio, dalle ore 17 alle ore 21 si potranno conferire i rifiuti indifferenziati nei cassonetti filo strada presenti nelle zone non servite dal porta a porta.