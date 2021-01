Emergenza rifiuti Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore indignato: la Repubblica autoprocalamata dei Rom e l’incendio a Ciccarello [FOTO]

30 Gennaio 2021 10:45

Emergenza rifiuti Reggio Calabria, un lettore indignato segnala l’incendio di diversi cumuli dei rifiuti vicino a dove risiedono i rom a Ciccarello

Presso la redazione di StrettoWeb è arrivata l’ennesima segnalazione riguardante l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. È ormai, quasi, passato anche il primo mese del nuovo anno, ma la problematica relativa alla spazzatura che invade le strade di diversi quartieri della nostra città, specialmente in periferia, non è di certo stata risolta, anzi probabilmente è addirittura peggiorata vista l’esasperazione dei cittadini. L’ultimo episodio, segnalato da un nostro lettore, riguarda l’incendio dei rifiuti in zona Ciccarello. Nella segnalazione effettuata, il lettore parla di “Repubblica autoproclamata dei Rom” che di propria iniziativa, ringrazia per il rinvio del saldo della Tari, provvedendo a smaltire a modo suo i rifiuti in eccesso. Il risultato? “A Ciccarello diossina a perdere e per tutti i gusti“. Un caso di ‘secessionismo’ che al Comune di Reggio Calabria potrebbe essere sfuggito, così come il problema spazzatura…