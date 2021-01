Emergenza rifiuti Reggio Calabria, i cittadini di Gallico umiliati: le promesse elettorali sono solo spazzatura

31 Gennaio 2021 13:44

Emergenza rifiuti Reggio Calaabria, la situazione di Gallico, sommersa dai rifiuti: le promesse elettorali, è il caso di dirlo, sono solo spazzatura

“Finalmente, a fine ottobre, la Città Metropolitana di Reggio Calabria avrà a disposizione la propria discarica di servizio che ci consentirà di essere indipendenti dalla Regione. Mentre gli altri, in questi lunghi mesi di campagna elettorale, hanno giocato sporco, è proprio il caso di dire, sulla pelle di tutti i cittadini dell’area metropolitana di Reggio, noi non abbiamo mai perso di vista l’obbiettivo finale: assicurare a tutto il territorio una completa ed efficiente rete impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti“. Qualche mese fa, il sindaco Falcomatà annunciava in pompa magna la fine dell’emergenza rifiuti a Reggio Calabria entro qualche settimana. Il tempo di ultimare i lavori relativi alla discarica di Melicuccà che, una volta entrata in funzione avrebbe permesso di risolvere “problemi creati da altri e mai seriamente affrontati prima di noi“.

Ottobre è terminato, insieme a novembre e dicembre, con essi si è concluso il 2020 e nell’ultimo giorno di gennaio 2021, Reggio Calabria si trova ancora al punto di partenza. L’emergenza rifiuti rende la splendida città in riva allo Stretto quasi invivibile. Quello che non danneggia la salute dei cittadini, messi a dura prova fra sporcizia, diossina e rischi relativi agli incendi che puntualmente vengono appiccati per smaltire la spazzatura, ne danneggia l’umore: in quale città si può vivere, nel 2021, fra cumuli di sacchetti ammassati per le strade, odore nauseabondo e animali di vario genere che banchettano felici? Un lettore indignato ha segnalato a StrettoWeb le condizioni di Gallico, fotografando il degrado delle zone di via Guarnaro e la Via Marina. Immagini, quelle della nostra gallery, che parlano (e odorano) da sole, sarebbe superfluo aggiungere qualsiasi altra parola. Una condizione umiliante.

Qualcosa dopo la campagna elettorale non è andata secondo i piani, o meglio, più di qualche promessa è stata disattesa. La situazione relativa alla discarica di Melicuccà si è progressivamente arenata, fino a fermarsi con la rescissione del contratto di bonifica ad opera del sindaco, giudicata dal Consorzio Stabile Aduno: “contro gli interessi dei cittadini, primi beneficiari dell’opera: un provvedimento che non ha una logica […] Con la decisione di rescindere il contratto, il completamento dell’opera subirà inevitabilmente enormi ritardi. Parliamo di uno slittamento di mesi e mesi, se non addirittura di anni“.

Ancora neanche l’ombra dei famosi cassonetti stradali, promessi anch’essi in campagna elettorale, pronti per essere ripristinati in ogni cirscoscrizione in caso di ‘secondo tempo’ della gestione Falcomatà: dopo la rielezione, ancora tutto come prima. Per finire, il tanto ventilato addio ad Avr, con la gestione della raccolta rifiuti affidata alla municipalizzata Castore, presentata come soluzione all’emergenza. Niente da fare, anche in questo caso. È proprio il caso di dirlo, spesso le promesse fatte in campagna elettorale si rivelano essere soltanto spazzatura…