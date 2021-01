Elezioni Regionali Calabria: è ufficiale, Luigi De Magistris si candida a presidente della Regione

19 Gennaio 2021 10:30

Elezioni Regionali Calabria: Luigi De Magistris rompe gli indugi, si candida alla presidenza della Regione

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli da 10 anni, rompe gli indugi e si candida alla presidenza della Regione Calabria a capo di una coalizione civica. Dopo settimane di indiscrezioni, trattative, inviti alla candidatura da parte del sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia e del consigliere comunale di Reggio Calabria, Saverio Pazzano, De Magistris ha deciso di scendere in campo ufficialmente. Con il primo cittadino campano il suo movimento, DeMa, il Movimento per l’Equità Territoriale e, con molta probabilità, le liste di Carlo Tansi. Trattative in corso anche con il Movimento 5 Stelle. Da valutare cosa succederà nel campo del Centro/Sinistra con un Pd in difficoltà alla ricerca di un candidato credibile ed unitario.

Biografia

Luigi De Magistris nasce a Napoli il 20 giugno 1967. Figlio di un magistrato: si iscrive alla facoltà di giurisprudenza si laurea a 22 anni, con 110 e lode, con una tesi in diritto penale. De Magistris dal 1998 al 2002 è stato magistrato presso la Procura della Repubblica di Napoli per poi passare come Sostituto Procuratore della Repubblica al Tribunale di Catanzaro. Si è occupato di casi di corruzione nella pubblica amministrazione e sui rapporti tra criminalità e politica. Tra le inchieste più rilevanti c’è la cosiddetta inchiesta delle “Toghe lucane”, che ha direttamente coinvolto magistrati e dirigenti di polizia. Nel mese di marzo del 2009 rinuncia alla propria carica per entrare in politica: si presenterà alle elezioni Europee nelle liste dell’Italia dei Valori, il partito di Antonio Di Pietro e verrà eletto. Nel maggio del 2011 corre per la carica di sindaco della sua città natale, Napoli e vince nettamente al ballottaggio. Si riconferma nel 2016 con oltre il 66% dei voti al ballottaggio sempre con l’esponente del Centro/Destra Lettieri. Oggi la candidatura ufficiale alla presidenza della Regione Calabria.