Elezioni Regionali, De Magistris: “la mia candidatura è una grande opportunità per la Calabria”

21 Gennaio 2021 11:38

Calabria, De Magistris: “questa non è la sfida o l’eventuale vittoria o sconfitta di de Magistris, ma è un grande opportunità per una terra che ho sempre ritenuto straordinaria e strategica per gli equilibri del Paese”

“Questa non è la sfida o l’eventuale vittoria o sconfitta di de Magistris, ma è un grande opportunità per una terra che ho sempre ritenuto straordinaria e strategica per gli equilibri del Paese. Sarà una sfida difficile ma bella e l’impegno è a far partecipare considerando anche che alle ultime regionali ha votato poco più del 40 per cento dei calabresi. E’ su questo che lavoreremo e sono convinto che ci sarà entusiasmo e anche molte possibilità di vittoria”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito alla sua candidatura alla presidenza della Regione Calabria. A radio Crc, de Magistris ha aggiunto: ‘‘Facendo il magistrato ho conosciuto la parte malata di quella terra che e’ minoritaria ma assai piu’ forte, con una potenza nefasta ma anche una moltitudine di calabresi che rappresentano un punto di riferimento per il Sud”. “E’ con loro che lavoreremo – conclude – candidando non esponenti di quel ceto politico che va mandato a casa ma le storie credibili che sono tante, che esistono e che devono solo aver la possibilità di incidere dal punto di vista politico”.