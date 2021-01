Elezioni Regionali in Calabria, De Magistris: “a breve decido se candidarmi, sarò in lista civica”

12 Gennaio 2021 14:07

Luigi de Magistris deciderà tra domenica e lunedì se candidarsi alla presidenza della Regione Calabria. Lo annuncia il sindaco di Napoli in persona, parlando con i giornalisti a margine della presentazione dei due nuovi assessori che entreranno in Giunta e precisando che, se dovesse accettare, “sarebbe nel solco di una coalizione civica al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato”. In seguito alle sollecitazioni “ricevute dal basso” e per il legame con la Calabria, dal punto di vista politico l’ex pm dice di essere “sempre più convinto di sciogliere positivamente la riserva”.