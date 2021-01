Elezioni metropolitane, Articolo Uno: “straordinario risultato eletti due consiglieri metropolitani”

26 Gennaio 2021 12:35

Reggio Calabria, Articolo Uno: “Con estrema soddisfazione registriamo l’elezione di Filippo Quartuccio e Domenico Mantegna, quali neo consiglieri metropolitani”

“Con estrema soddisfazione registriamo l’elezione di Filippo Quartuccio e Domenico Mantegna, quali neo consiglieri metropolitani di Articolo Uno. Abbiamo individuato dentro la lista “Democratici” due candidature rappresentative delle nostre migliori esperienze sul territorio, un ticket tra il giovane consigliere uscente delegato alla cultura Filippo Quartuccio ed una giovane rappresentanza di un piccolo borgo della locride, il Sindaco di Benestare Domenico Mantegna. Un’esperienza che ci vede pienamente soddisfatti. Il nostro partito unito e coeso ha raggiunto un risultato storico raccogliendo circa l’8% dei consensi su scala ponderata ed oltre 90 amministratori che hanno premiato la nostra compagine. Da subito, Il già confermato capogruppo in consiglio comunale Filippo Quartuccio e Domenico Mantegna hanno la responsabilità di rappresentare al meglio i territori e di tenere accesa la fiamma di una sinistra plurale e moderna in Consiglio Metropolitano“. E’ quanto scrivono in una nota il segretario Metropolitano Alex Tripodi, il consigliere regionale della Calabria Antonio Billari ed il responsabile organizzazione nazionale di Articolo Uno On. Nico Stumpo.