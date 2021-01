Elezioni Città metropolitana di Reggio Calabria, Marino (Pd): “nessun rischio, impensabile paralizzare l’ente”

21 Gennaio 2021 20:42

Elezioni Città metropolitana di Reggio Calabria, Marino (Pd): “il voto di domenica non è in discussione, è importante farlo, è un momento bello di partecipazione democratica e di confronto, che vede impegnato il territorio, i sindaci e i consiglieri”

“Il voto di domenica non è in discussione, è importante farlo, è un momento bello di partecipazione democratica e di confronto, che vede impegnato il territorio, i sindaci e i consiglieri. È stato previsto un forte decentramento delle operazioni elettorali e tutto avverrà in assoluta sicurezza. Opporsi significa paralizzare il territorio metropolitano e impedire l’erogazione dei servizi su territorio“. È quanto afferma il capogruppo del Pd in Consiglio comunale e candidato al Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria nella lista “Democratici insieme Reggio Città metropolitana”, Giuseppe Marino che aggiunge: “Occorre rimettere in moto il nuovo livello di governance nell’interesse dei cittadini e a sostegno delle battaglie dei sindaci del territorio metropolitano che devono essere parte attiva di un nuovo protagonismo”.