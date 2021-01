Reggio Calabria, il 24 Gennaio le elezioni per la Città Metropolitana: entro domani la presentazione delle liste. Ecco il sistema elettorale

3 Gennaio 2021 18:22

Reggio Calabria, elezioni per Città Metropolitana: il 24 settembre le elezioni con il “sistema ponderato”. Falcomatà organizza le sue liste, grandi manovre anche nel Centro/Destra

Il sindaco di Reggio Calabria e della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ha indetto per il prossimo 24 Gennaio le elezioni per il rinnovo del consiglio metropolitano che di fatto sostituisce le funzioni delle “vecchie” province. A votare non saranno i cittadini come nelle elezioni comunali, regionali, provinciali, politiche ed europee, ma si recheranno alle urne soltanto i consiglieri comunali ed i sindaci di tutti i comuni della provincia (tranne ovviamente i comuni commissariati come ad esempio Siderno). L’esecutivo sarà composta da 14 persone elette con il cosiddetto voto ponderato. Oltre al consiglio, è organo della città metropolitana anche la conferenza metropolitana in cui sono invitati tutti i sindaci della provincia di Reggio Calabria. Le operazioni di voto avranno luogo presso il Seggio elettorale centrale, e la relativa sottosezione, costituito presso l’Ufficio Elettorale, allocato a Palazzo “Corrado Alvaro”, sito in Piazza Italia di Reggio, sede della Città Metropolitana.

Reggio Calabria, il 24 Gennaio le elezioni per la Città Metropolitana: entro domani sera la presentazione delle liste

Le liste per concorrere alle elezioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria si possono presentare entro domani, lunedì 4 gennaio, alle ore 20:00. Il sindaco Falcomatà sta preparando due liste con i sindaci ed i consiglieri comunali a lui vicino; grandi manovre anche nel Centro/Destra che dovrebbe presentare una lista unitaria.

Reggio Calabria: domani a Polistena la presentazione della lista Territorio Metropolitano

Sarà della partita anche uno s chieramento denominato Territorio Metropolitano con promotori diversi Sindaci e amministratori della Piana di Gioia Tauro appartenenti ai comuni di Polistena, Cinquefrondi, Melicucco, San Ferdinando, Maropati, Feroleto della Chiesa, Serrata, Cittanova, con il supporto di altri comuni del territorio. “Si è ritenuto necessario – affermano i promotori- di creare un progetto capace di portare le istanze reali di tutto il territorio della Città metropolitana partendo dalla Piana di Gioia Tauro attraverso la definizione della lista denominata Territorio Metropolitani. I dettagli dei comuni sottoscrittori, i nomi dei candidati ed il programma verranno ufficializzati in una conferenza stampa che si terrà domani alle ore 12 presso la Sala del Consiglio Comunale di Polistena”.