26 Gennaio 2021 18:48

Ecobonus, task force alla camera di commercio di Reggio Calabria. Falcomatà: “opportunità da non perdere. Attivare subito una cabina di regia”

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha preso parte al tavolo di confronto con imprese, enti pubblici ed ordini professionali, attivato dalla Camera di Commercio, per affrontare le opportunità legate all’EcoBonus 110%, alle agevolazioni per l’efficientamento sismico degli edifici e ad ogni strumento utile alla crescita economica ed urbanistica dei territori. “Bisogna fare presto”, ha raccomandato il sindaco Falcomatà aggiungendo: “Simili occasioni vanno colte al volo perché hanno una scadenza, non sono infinite. La Città Metropolitana è presente e sarà al fianco di tutti gli attori coinvolti quest’oggi dal presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana”. “Ciò che è indispensabile – ha aggiunto – è dar vita ad una vera e propria cabina di regia che coinvolga enti, imprese e professionisti per dar vita ad un vademecum capace di fornire ogni risposta utile ai tanti cittadini che non vogliono perdere questo treno”. “Con questo obiettivo – ha concluso il sindaco Falcomatà – il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria metteranno in campo progetti e idee affinché non sfugga questa straordinaria opportunità di rilancio sociale, urbanistico e finanziario”.