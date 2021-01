Drogba, spunta un filmato hot con una sexy ragazza: la moglie ottiene il divorzio [VIDEO]

15 Gennaio 2021 12:59

Didier Drogba ha annunciato la separazione dalla moglie: il motivo sarebbe la diffusione di un video hot che lo ritrae a letto con una ragazza

Recentemente Didier Drogba è finito al centro di un vero e proprio scandalo. L’ex attaccante ivoriano, leggenda del passato recente del Chelsea, è stato immortalato in un video che lo ritrae insieme ad una giovane ragazza seminuda, in una situazione piuttosto intima fra le lenzuola. Niente di così strano, se non fosse che Drogba è sposato da 10 anni (dopo altri 10 di conoscenza!). O almeno lo era. La moglie Lalla Diakhate infatti, venuta a conoscenza dell’accaduto, ha chiesto ed ottenuto il divorzio.

A confermare la vicenda lo stesso Didier Drogba attraverso una storia Instagram nella quale si legge: “non ho l’abitudine di discutere della mia vita personale. Ma a causa delle speculazioni dei media, posso confermare che, purtroppo, l’anno scorso, dopo 20 anni di convivenza, io e Lalla abbiamo preso la difficile decisione di separarci. Restiamo persone vicine. Soprattutto, volevamo proteggere i nostri figli e la privacy della nostra famiglia. Dio vi benedica“.