Dramma per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: aborto spontaneo, la coppia ha perso un figlio

4 Gennaio 2021 15:44

Dramma nelle vite di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: la ex Miss Italia ha perso il figlio che portava in grembo a causa di un aborto spontaneo

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno annunciato un triste evento che ha segnato le settimane conclusive del loro 2020. La coppia ha infatti perso il figlio che Manila Nazzaro portava in grembo a causa di un aborto spontaneo. La gravidanza non era ancora stata resa nota, probabilmente la coppia avrebbe dato il lieto annuncio dopo il primo trimestre. Sui profili social di Miss Italia 1999 e dell’ex calciatore è apparso lo stesso messaggio che recita: “e così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora, caro 2021, tocca a te e non ci deludere!!!”.