Dramma in Francia, morto il calciatore Christopher Maboulou: stroncato in campo da un infarto

11 Gennaio 2021 11:45

Calcio francese in lutto per la morte di Christopher Maboulou: il calciatore è scomparso a soli 30 anni a causa di un arresto cardiaco

Una vera e propria tragedia quella che ha colpito il calcio francese. Nelle ultime ore è circolata la notizia della morte di Christopher Maboulou, calciatore francese naturalizzato congolese di appena 30 anni. Il ragazzo, stava giocando nel campetto della sua città natale di Montfermeil, periferia di Parigi, quando è stato stroncato da un arresto cardiaco arrivato all’improvviso. Di ruolo attaccante, Maboulou aveva giocato 58 volte in Ligue2 e 29 in Ligue 1. Di lui si ricorda soprattutto l’esperienza con il Bastia, club che ha voluto dedicargli un pensiero sui social: “lo Sporting Club de Bastia ha appena appreso con tristezza la tragica morte del suo ex giocatore Christopher Maboulou. Alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari, l’intero club rivolge le sue più sincere condoglianze. Che riposi in pace”.