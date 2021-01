E’ morta Donna Iolanda, aveva 99 anni. Addio a un pezzo di storia dell’Aspromonte

21 Gennaio 2021 12:28

Donna Iolanda è morta a 99 anni e fino all’ultimo è stata circondata dall’affetto dei suoi cari

Si è spenta all’età di 99 anni la famosa Donna Iolanda, conosciutissima in tutta la provincia per il suo locale a Gambarie d’Aspromonte dove era possibile mangiare i gustosi panini nelle domeniche di tutte le famiglie reggine e non. Donna Iolanda è sempre stata circondata dall’amore di tutta la numerosa famiglia che l’ha coccolata fino all’ultimo momento.

“Un pezzo di storia ma soprattutto un pezzo del nostro cuore oggi è volato in cielo…che tu possa riposare in pace cara nonna. Grande DONNA, grande MAMMA, grande NONNA.

Da sempre colonna portante di questa famiglia“. E’ questo il post che si legge sul profilo facebook del panificio.

Donna Iolanda ha fatto parte della vita di ognuno dei suoi clienti che sono stati sempre serviti con garbo e simpatia.

Tutti i clienti di Donna Iolanda ogni anno aspettavano con ansia il mese di agosto per la Sagra “du pani conzatu”, appuntamento fisso per i tanti affezionati del panificio che da 60 anni lavorava con esperienza e aveva una vera e propria arte nel pane e della cucina tipica.