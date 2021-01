8 Gennaio 2021 17:40

Battuta poco riuscita o pessima gaffe quella di Raymond Domenech in conferenza stampa: il riferimento a Maradona è tutt’altro che divertente

Tanti allenatori di calcio sono famosi per la loro simpatia e nel rapporto leggero con i media: Raymond Domenech decisamente no. L’ex selezionatore della Francia ad esempio, non ha mai perso l’occasione di attaccare l’Italia e gli italiani dopo la sconfitta nella finale del Mondiale 2006. Spesso polemico e sprezzante, poco avvezzo alle battute, Raymond Domenech non è mai stato un personaggio divertente e lo dimostra ancora una volta con una clamorosa uscita a vuoto nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Montpellier. L’allenatore del Nantes ha fatto un particolare riferimento a Maradona dichiarando: “mi sarebbe piaciuto prendere Maradona, ma è morto. È così. La finestra di mercato per me, ma come per tutti gli allenatori, è una ferita”. Black humor, pessima gaffe, o qualsiasi cosa avesse intenzione di fare, Raymond Domenech si è attirato le antipatie dei tifosi che sui social lo hanno aspramente criticato per le sue dichiarazioni.