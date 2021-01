Diffonde il video hot privato di una donna, condannato Antonio Luna: 2 anni di carcere per l’ex Serie A

19 Gennaio 2021 18:14

Antonio Luna condannato a 2 anni di carcere per aver filmato e diffuso il video hot di una donna: stessa condanna per il compagno Sergi Enrich

Arrivata la stangata per Antonio Luna, difensore visto in Italia con le maglie di Verona e Spezia. Il calciatore spagnolo è stato condannato a 2 anni di carcere dal tribunale penale numero 3 di San Sebastian per aver filmato e diffuso in rete il video hot di una donna. Stessa condanna per il compagno di squadra all’Eibar Sergi Enrich. Secondo ‘IUSPORT’, i due sarebbero stati ritenuti colpevoli del reato di scoperta e divulgazione di segreti e dati personali. È andata meglio al centrocampista spagnolo Eddy Silvestre: il calciatore è stato infatti assolto dalle accuse di aver materialmente diffuso il video porno dopo averlo ricevuto dagli altri due imputati.