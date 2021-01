Di Maio e la foto che fa sorridere il web: al telefono nasconde con la mano il labiale, ma ha già la mascherina! [FOTO]

19 Gennaio 2021 20:38

Il Ministro Di Maio è stato pizzicato al telefono dalla deputata Montaruli: la scena che ne viene fa fuori sta facendo il giro dei social

Riesce sempre a far parlare di sé Luigi Di Maio. Nelle ultime ore il Ministro degli Esteri è diventato oggetto di risate sul web per una foto che è stata fatta circolare dalla deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli. Il grillino, braccio destro del Premier Giuseppe Conte, è stato beccato mentre parlava al telefono e per non far leggere il labiale ha nascosto la bocca con la mano. Peccato che avesse già la mascherina a coprire le labbra! “La mano sulla mascherina. In una foto tutto”, commenta Montarulli. E ovviamente su Twitter la foto ha spopolato.