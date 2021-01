Denis Verdini agli arresti domiciliari: le motivazioni della scarcerazione

29 Gennaio 2021 16:38

L’ex senatore Denis Verdini è stato scarcerato, sconterà i domiciliari presso la propria abitazione a Firenze: le motivazioni

Denis Verdini agli arresti domiciliari, che sconterà presso la propria abitazione a Firenze. Tra le motivazioni con cui il giudici del Tribunale di sorveglianza di Roma, con un provvedimento di urgenza, hanno concesso i domiciliari per l’ex senatore c’è anche l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 all’interno del carcere di Rebibbia. Si tratta, in base a quanto si apprende, di un detenzione domiciliare provvisoria in quanto il regime carcerario con l’emergenza Covid non è compatibile con le condizioni di salute dell’ex parlamentare.