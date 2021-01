Decreto Calabria, la Regione si appella alla corte costituzionale: “non abbandoniamo la battaglia”

28 Gennaio 2021 18:56

Decreto Calabria, la Giunta ha autorizzato l’Avvocatura a presentare ricorso. Il presidente Spirlì: “Non abbandoniamo la battaglia”

La Giunta regionale della Calabria ha autorizzato la presentazione del ricorso alla Corte costituzionale contro il cosiddetto Decreto Calabria 2, la norma con la quale è stato disposto il prolungamento del commissariamento della Sanità calabrese. L’esecutivo regionale, nel corso della seduta di oggi, ha autorizzato il presidente Nino Spirlì, in qualità di legale rappresentante dell’ente, a conferire la procura speciale agli avvocati difensori e ha dato mandato all’Avvocatura regionale per l’esecuzione del provvedimento.

Decreto Calabria, Spirlì: “dignità scippata”