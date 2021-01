Juventus, Matthijs De Ligt positivo al Coronavirus: il calciatore è in isolamento

8 Gennaio 2021 18:26

Ancora un caso di Coronavirus nella Juventus: Matthijs De Ligt risultato positivo al Covid, il difensore olandese è già in isolamento

Registrato un nuovo caso di Coronavirus nello spogliatoio della Juventus. Dopo le positività di Alex Sandro e Juan Cuadrado nei due giorni precedenti alla sfida contro il Milan, anche Matthijs De Ligt è risultato positivo al Covid. Il calciatore si trova già in regime di isolamento. La notizia è stata comunicata dalla Juventus attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale nel quale si legge: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento”. Il calciatore aveva giocato l’intera partita dell’ultimo turno di Serie A del 6 gennaio contro il Milan.