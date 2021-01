Damiano Caruso, la Sicilia ai suoi piedi: una speciale Trinacria in omaggio sulle scarpe Northwave limited edition [FOTO]

5 Gennaio 2021 18:35

Damiano Caruso presenta sui social le speciali scarpe realizate da Northwave in limited edition: un omaggio alla Sicilia con la famosa Trinacria

Damiano Caruso, la Sicilia ai suoi piedi. No, non è un modo di dire: il ciclista nativo di Ragusa avrà realmente la Sicilia disegnata sulle proprie scarpe. Il talento della Bahrain Victorious ha presentato sui social il nuovo modello di scarpe Northwave che indosserà per allenamenti e gare. Il famoso marchio italiano che da diversi anni si è ritagliato una cerca popolarità nello sporwear legato al ciclismo, ha creato un paio di scarpe limited edition dedicate proprio a Damiano Caruso. Di colore bianco e grigio, le calzature presentano un inconfondibile simbolo che rimanda alle origini sicule del ciclista: la famosa Trinacria, la testa di donna posta al centro di tre gambe piegate che affonda le sue radici nell’antica mitologia e simboleggia da sempre la Sicilia. Un dettaglio di look davvero particolare con il quale portare sui pedali, con orgoglio, le proprie tradizioni. Del resto, resta sempre di moda l’adagio: “dove vuoi andare se non sai da dove vieni?“. Per ricordarselo, a Damiano Caruso basterà guardare i suoi piedi.