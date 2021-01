Da venerdì online ufficialmente il primo disco di “Duosfera”

26 Gennaio 2021 16:04

Da venerdì 29 gennaio online ufficialmente sulle piattaforme spotify, itunes e amazon music il primo disco di “Duosfera”, un viaggio emozionante nel mondo delle sei corde in una luce nuova, travolgente e coinvolgente

Una musica piena di forza, energia e passione travolgerà da venerdì 29 gennaio 2021 le principali piattaforme musicali digitali. In quella data, uscirà infatti ufficialmente il primo disco del Duosfera, un duo di chitarre formato dal chitarrista bresciano di fama internazionale Giulio Tampalini e dal musicista e compositore calabrese Daniele Fabio, autore di tutte le opere originali e degli arrangiamenti contenuti nel disco.

Il progetto “Duosfera” nasce alcuni anni fa grazie all’intesa artistica e personale tra i due chitarristi italiani, uniti dalla costante ricerca di mondi e linguaggi diversi capaci però di rafforzare il messaggio universale della musica. Il loro intento è infatti di proporre la chitarra sotto una nuova luce, utilizzandola come percussione o come strumento per sperimentare nuove tecniche per valorizzare il repertorio classico, la musica antica e quella contemporanea e tutti quei brani dalle sfumature rock e jazz. Un vero e proprio viaggio nella bellezza delle sei corde che, in questo disco, si snoderà in quattordici dodici tappe, dodici come i brani proposti in track list più due bonus track imperdibili.

L’uscita del disco è accompagnata sui social dalla pubblicazione di alcuni video inediti sui principali profili del Duosfera (Facebook, Instagram e Youtube), ripresi anche dai profili personali dei due chitarristi. I primi contenuti pubblicati hanno raggiunto un notevole successo, con migliaia di visualizzazioni in pochi giorni. Anche dopo l’uscita ufficiale del CD sulle principali piattaforme musicali digitali, Giulio Tampalini e Daniele Fabio pubblicheranno altri video con alcuni dei brani più significativi del loro lavoro.

“Sono felice ed emozionato per questo disco che vuole davvero parlare al cuore e all’anima delle persone – dichiara Giulio Tampalini –. La nostra musica nasce dalla nostra amicizia e dal coraggio reciproco di esplorare nuovi linguaggi e nuove tecniche per risaltare sempre di più la forza e la bellezza della chitarra. Questo CD racchiude il nostro percorso artistico ed è solo il primo capitolo di una serie di lavori che intendiamo realizzare insieme. Ringrazio di cuore Daniele per tutto l’amore che ha messo in questo progetto, realizzando degli arrangiamenti pieni di poesia e di magia”.

“In ogni brano di questo disco – sottolinea Daniele Fabio – c’è una storia, una tappa fondamentale del nostro percorso. Scriverlo è stata un’avventura incredibile: ogni volta che si concludeva un brano, si apriva la porta per quello seguente, come in una mappa già tracciata. L’ispirazione era tanta che molte volte mi ritrovavo a lavorare su più composizioni contemporaneamente. Ciò è avvenuto grazie alla profonda amicizia con Giulio, un artista impareggiabile che mette tutto l’amore possibile in ogni singola nota, rendendo unico e magico tutto ciò che passa dalla sua chitarra. La nostra musica nasce dall’amore per la conoscenza, dalla sete di esperienza e dal coraggio di sperimentare, abbracciando l’ascoltatore in un primo e meraviglioso viaggio nel mondo del Duosfera”.

Oltre che sulle piattaforme digitali, il disco si troverà anche nei negozi e potrà essere prenotato all’indirizzo email duosferaguitars@gmail.com.

Track list:

1) Cape Horn

2) Memento

3) Fortuna Nova

4) Le notti di Orfeo

5) Smile

6) Juego

7) Scherzo Terzo

8) Scherzo Antico

9) Asturias

10) Carpets

11) Insieme

12) Libellule

Bonus track:

1) Scherzo Irriverente

2) Robinson

Credits:

Giulio Tampalini: chitarra

Daniele Fabio: chitarra

Musica e arrangiamenti di Daniele Fabio

Audio Recording: Bartok Studio Bernareggio

Sound Engineer: Raffaele Cacciola

Chitarre: Antonio Scaglione (Daniele Fabio), Philip Woodfield (Giulio Tampalini)

Giulio Tampalini è uno dei chitarristi oggi più conosciuti a livello internazionale. Premiato nei maggiori concorsi internazionali e autore di più di 40 CD solistici, Tampalini, ha suonato per Papa Giovanni Paolo II e si esibisce in tutto il mondo da solista e con orchestra. Docente presso la Fondazione Accademia Musicale Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro” e direttore dell’Accademia Internazionale della Chitarra di Brescia, dal 2017 è artista Warner, etichetta con cui ha pubblicato il Cd “The Spanish Guitar”. Daniele Fabio, chitarrista e compositore calabrese, attivo da anni come musicista e protagonista di decine di progetti discografici, ha pubblicato nel 2017 il suo primo CD solistico dal titolo “Mondi Interni” per l’etichetta Movimento Classical.