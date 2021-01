Crotone, altra batosta: 3 gol in 35 minuti dalla Roma, calabresi fanalino di coda della Serie A

6 Gennaio 2021 17:02

Altra batosta per il Crotone che dopo il 6-2 contro l’Inter perde nettamente 1-3 contro la Roma: i calabresi restano ultimi in classifica

Il 2021 del Crotone non accenna a migliorarsi. Le premesse sono doverose, Inter e Roma, seconda e terza forza del campionato, non erano le squadre pià facili da affrontare dopo la sosta, ma le due sconfitte sono state piuttosto pesanti. Prima il 6-2 dai nerazzurri nel turno precedente, quest’oggi invece un netto 1-3 da parte della Roma che ha chiuso la partita dopo poco più di mezz’ora di gioco. Sono bastati infatti appena 35 minuti ai giallorossi per siglare subito 3 gol: due a firma di Borja Mayoral, sostituto dell’infortunato Dzeko, l’ultimo segnato da Mkitharyan su calcio di rigore. Nel secondo tempo per i calabresi è arrivato il gol della bandiera di Golemic, ancora in rete dopo il rigore segnato contro l’Inter. Se i 3 gol in due partite contro le big possono essere una nota positiva, le 9 subite in 2 partite sono decisamente un campanello d’allarme per Stroppa. Calabresi ancora sul fondo della classifica con 9 punti in 16 giornate.

Nelle altre gare di Serie A da segnalare la sconfitta dell’Inter, battuta 2-1 dalla Sampdoria dopo 8 vittorie consecutive in campionato. Tris dell’Atalanta che domina il Parma 3-0 e si rilancia in zona Europa. Successo di misura della Lazio che batte 2-1 la Fiorentina e torna al successo.

RISULTATI SERIE A

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

ORE 12:30

Cagliari-Benevento 1-2 (20′ Joao Pedro, 41′ Sau, 44′ Tuia)

ORE 15:00

Atalanta-Parma 3-0 (15′ Muriel, 49′ Zapata, 61′ Gosens)

Bologna-Udinese 2-2 ( 19′ Tomiyasu, 34′ Pereyra, 40′ Samberg)

Crotone-Roma 1-3 (8′, 29′ Mayoral, 35′ Mkitharyan, 71′ Golemic)

Lazio-Fiorentina 2-1 (6′ Caicedo, 75′ Immobile, 88′ Vlahovic rig.)

Sampdoria-Inter 2-1 (23′ Candreva, 38′ Keita, 65′ De Vrij)

Sassuolo-Genoa 2-1 (52′ Boga, 64′ Shomurodov, 83′ Raspadori)

Torino-Verona 1-1 (67′ Di Marco, 84′ Bremer)

ORE 18:00

Napoli-Spezia

ORE 20:45

Milan-Juventus

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 37 INTER 36 ROMA 33 SASSUOLO 29 NAPOLI 28 ATALANTA 28 JUVENTUS 27 LAZIO 25 VERONA 24 BENEVENTO 21 SAMPDORIA 20 BOLOGNA 17 UDINESE 16 FIORENTINA 15 CAGLIARI 14 TORINO 12 PARMA 12 SPEZIA 11 GENOA 11 CROTONE 9

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 14 reti Lukaku (Inter) 12 reti Immobile (Lazio) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 10 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Lautaro Martinez (Inter) 9 reti Muriel (Atalanta) 9 reti Mkhitaryan (Roma) 8 reti Berardi (Sassuolo) 7 reti Lozano (Napoli) 7 reti Nzola (Spezia) 7 reti Veretout (Roma) 7 reti Dzeko (Roma) 7 reti Quagliarella (Sampdoria) 7 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (17ª GIORNATA)

SABATO 9 GENNAIO

ORE 15:00

Benevento-Atalanta

ORE 18:00

Genoa-Bologna

ORE 20:45

Milan-Torino

DOMENICA 10 GENNAIO

ORE 12:30

Roma-Inter

ORE 15:00

Parma-Lazio

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

ORE 18:00

Fiorentina-Cagliari

ORE 20:45

Juventus-Sassuolo

LUNEDI’ 11 GENNAIO

ORE 20:45

Spezia-Sampdoria