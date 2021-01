Crotone, doppio Destro da knockout: amara sconfitta nello scontro diretto con il Genoa

31 Gennaio 2021 16:53

Il Crotone esce con le ossa rotte dallo scontro diretto contro il Genoa: calabresi ko 0-3, doppietta di un redivivo Mattia Destro per i liguri

Il Crotone non riesce a schiodarsi dall’ultima posizione della classifica del campionato di Serie A. La formazione calabrese, impegnata nel pomeriaggio odierno fra le mura amiche dell’Ezio Scida, ha raccolto la 14ª sconfitta stagionale in una gara molto delicata per gli equilibri della classifica. Il Crotone è stato sconfitto nettamente dal Genoa in quello che era un vero e proprio scontro diretto che peserà moltissimo in ottica salvezza. Il ‘Grifone’ si è imposto con un perentorio 0-3 sul quale ha messo la sua doppia firma Mattia Destro, attaccante in grande spolvero in questa stagione dopo annate piuttosto complicate, arrivato a quota 9 reti in stagione. Sconfitta senza appello per i ragazzi di Stroppa, che fa seguito al 2-1 subito in casa della Fiorentina. Crotone che continua a mostrare una pericolosa fragilità difensiva che rende quella dei rossoblu la peggior difesa del campionato con 46 gol subiti. La zona salvezza dista appena 3 punti, con Torino e Cagliari appaiate: il tempo per risalire la china c’è, ma serve un cambio di rotta.

RISULTATI SERIE A 20ª GIORNATA

VENERDI’ 29 GENNAIO

Ore 20:45

Torino-Fiorentina 1-1 (67′ Ribery, 88′ Belotti)

SABATO 30 GENNAIO

Ore 15:00

Bologna-Milan 1-2 (26′ Rebic, 55′ Kessiè rig., 81′ Poli)

Ore 18:00

Sampdoria-Juventus 0-2 (20′ Chiesa, 90’+1 Ramsey)

Ore 20:45

Inter-Benevento 4-0 (7′ aut. Improta, 57′ Lautaro Martinez, 67′ e 78′ Lukaku)

DOMENICA 31 GENNAIO

Ore 12:30

Spezia-Udinese 0-1 (52′ De Paul rig.)

Ore 15:00

Atalanta-Lazio 1-3 (3′ Marusic, 51′ Correa, 79′ Pasalic, 83′ Muriqi)

Cagliari-Sassuolo 1-1 (75′ Joao Pedro, 90’+5 Boga)

Crotone-Genoa 0-3 (24′, 51′ Destro, 29′ Czyborra)

Ore 18:00

Napoli-Parma

Ore 20:45

Roma-Verona

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 46 INTER 44 JUVENTUS 39 ROMA 37 LAZIO 37 ATALANTA 36 NAPOLI 34 SASSUOLO 31 VERONA 30 SAMPDORIA 26 FIORENTINA 22 BENEVENTO 22 UDINESE 21 GENOA 21 BOLOGNA 20 SPEZIA 18 TORINO 15 CAGLIARI 15 PARMA 13 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 15 reti Lukaku (Inter) 14 reti Immobile (Lazio) 13 reti Ibrahimovic (Milan) 12 reti Joao Pedro (Cagliari) 11 reti Muriel (Atalanta) 11 reti Lautaro Martinez (Inter) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Insigne (Napoli) 9 reti Lozano (Napoli) 9 reti Destro (Genoa) 9 reti Nzola (Spezia) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (21ª GIORNATA)

VENERDI’ 5 FEBBRAIO

Ore 20:45

Fiorentina-Inter

SABATO 6 FEBBRAIO

Ore 15:00

Atalanta-Torino

Sassuolo-Spezia

Ore 18:00

Juventus-Roma

Ore 20:45

Genoa-Napoli

DOMENICA 7 FEBBRAIO

ORE 12:30

Benevento-Sampdoria

Ore 15:00

Milan-Crotone

Udinese-Verona

Ore 18:00

Parma-Bologna

Ore 20:45

Lazio-Cagliari