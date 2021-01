Crotone, 4-1 al Benevento e prima vittoria del nuovo anno. Grinta e qualità: i ragazzi di Stroppa sono bellisSimy!

17 Gennaio 2021 16:51

Il Crotone supera 4-0 il Benevento nella sfida della 18ª giornata di Serie A: 3 punti importantissimi per i ragazzi di Stroppa trascinati dal bomber Simy

Dopo 3 sconfitte consecutive, il Crotone torna alla vittoria, la prima del nuovo anno. Il 2021 dei calabresi era iniziato in maniera pessima, con 3 duri ko: 6 gol presi dall’Inter, 3 dalla Roma e 2 dal Verona, non di certo 3 squadre facilissime da affrontare, ma per le 11 reti subite non sussisteva alcun alibi. Serviva una vittoria convincente per invertire la marcia, successo arrivato nel pomeriggio della 18ª giornata di Serie A contro il Benevento. Gli ‘Squali’ si sono imposti con un netto 4-1 frutto di una prova di grande grinta e personalità.

L’autogol iniziale di Glik ha posto la gara in discesa, la doppietta di un indiavolato Simy e il gol di Vulic hanno di fatto messo in ghiaccio la gara. Nel finale Iago Falque ha reso meno amaro il passivo degli ospiti. Solita prova di spesso di Cordaz che, a dispetto di quanto dica il risultato, è risultato decisivo con alcune parate importanti. I calabresi non si schiodano dal fondo della classifica, ma ottengono 3 punti importanti accorciando sulle dirette concorrenti per la salvezza: il Parma e il Torino distano solo un punto, a due lunghezze di distanza invece Genoa e Cagliari. Se prendiamo come riferimento proprio il Benevento, ci sono 10 squadre nello spazio di 9 punti: la lotta per la salvezza è più accesa che mai!

RISULTATI SERIE A 18ª GIORNATA

VENERDI’ 15 GENNAIO

ore 20:45

Lazio-Roma 3-0 (14′ Immobile, 23′, 67′ Luis Alberto)



SABATO 16 GENNAIO

ore 15:00

Bologna-Verona 1-0 (19′ rig. Orsolini)

ore 18:00

Torino-Spezia 0-0

ore 20:45

Sampdoria-Udinese 2-1 (55′ De Paul, 67′ Candreva rig., 81′ Torregrossa)

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 12:30

Napoli-Fiorentina 6-0 (5′, 72′ rig. Insigne, 36′ Demme, 38′ Lozano, 45′ Zielinksi, 89′ Politano)

ore 15:00

Crotone-Benevento 4-1 (5′ aut. Glik, 29′, 54′ Simy, 65′ Vulic. 84′ Iago Falque)

Sassuolo-Parma 1-1 (37′ Kucka, 93′ Djuricic rig.)

ore 18:00

Atalanta-Genoa

ore 20:45

Inter-Juventus

LUNEDI’ 18 GENNAIO

ore 20:45

Cagliari-Milan

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 40 INTER 37 NAPOLI 34 ROMA 34 JUVENTUS 33 ATALANTA 31 LAZIO 31 SASSUOLO 30 VERONA 27 SAMPDORIA 23 BENEVENTO 21 BOLOGNA 20 SPEZIA 18 FIORENTINA 18 UDINESE 16 CAGLIARI 14 GENOA 14 TORINO 13 PARMA 13 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 15 reti Immobile (Lazio) 12 reti Lukaku (Inter) 12 reti Joao Pedro (Cagliari) 10 reti Muriel (Atalanta) 10 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Insigne (Napoli) 9 Reti Lautaro Martinez (Inter) 9 reti Nzola (Spezia) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (19ª GIORNATA)

VENERDI’ 22 GENNAIO

ore 20.45

Benevento-Torino

SABATO 23 GENNAIO

ore 15

Roma-Spezia

ore 18

Milan-Atalanta

Udinese-Inter

ore 20.45

Fiorentina-Crotone

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 12.30

Juventus-Bologna

ore 15

Genoa-Cagliari

Verona-Napoli

ore 18

Lazio-Sassuolo

ore 20.45

Parma-Sampdoria