Cristiano Ronaldo, rifiuto milionario all’Arabia Saudita: dice no alla cifra folle proposta fare da testimonial

23 Gennaio 2021 16:48

Cristiano Ronaldo non farà da testimonial per il turismo dell’Arabia Saudita: il calciatore della Juventus ha rifiutato una cifra folle

Cristiano Ronaldo non ha certo bisogno di soldi, ma rifiutare una cifra del genere fa sempre notizia anche quando a farlo è uno degli sportivi più ricchi del pianeta. Secondo il ‘Telegraph’, l’Arabia Saudita avrebbe individuato proprio nel fuoriclasse della Juventus il profilo adatto per fare da testimonial al turismo nel Paese mediorientale. L’offerta doveva essere irrifiutabile: ben 6 milioni all’anno, l’equivalente di uno stipendio da top player in Serie A. CR7 però ha declinato gentilmente l’invito. Il motivo? Secondo il tabloind inglese la possibilità di ricevere un ritorno negativo d’immagine. L’Arabia Saudita comunque non sembra essersi persa d’animo dopo aver incassato il no dell’attaccante bianconero. Il secondo nome sulla lista dei papabili testimonial è Lionel Messi che sarebbe stato contattato con una proposta simile. Non proprio un ripiego di ‘serie B’…