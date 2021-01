Anche Cristiano Ronaldo ha un debole per la pizza. Mamma Dolores svela: “la mangia ogni settimana, ma poi per smaltirla…”

27 Gennaio 2021 15:59

Anhe Cristiano Ronaldo fa uno ‘sgarro’ alla sua ferrea dieta mangiando una pizza, ma poi deve smaltirla: il retroscena raccontato da mamma Dolores

Toccateci tutto, tranne la pizza. Una piccola fetta o lunga un metro, rotonda o quadrata, guarnita con tanti (N.B. no ananas e simili) o una classica margherita, la pizza resta sempre la pizza e tutti ne vanno matti, non solo gli italiani. Anche gli sportivi non riescono a resistere alla tentazione di dare un bel morso, o anche due, ad una fetta di pizza appena uscita dal forno. Pure Cristiano Ronaldo, sempre attentissimo alla linea, al punto da proibire al figlio piccolo anche solo un piatto di patatine o una cioccolata ogni tanto, alla pizza non riesce proprio a dire di no. Ne mangia almeno una settimana ma per potersi permettere questo sgarro, deve smaltirla subito. In che modo? Un serie incredibile di flessioni, forse più utile a scacciare il ‘rimorso’ che a perdere quelle poche calorie assunte.

Il simpatico retroscena lo ha raccontato mamma Dolores: “il suo piatto preferito è il balcalhau a bras, ma a mio figlio piace anche la pizza. La mangia una volta a settimana, ma quando ha finito fa una serie infinita di flessioni per poterla subito smaltire”.