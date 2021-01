Cristiano Ronaldo e Georgina, mini vacanza a Courmayeur: violata la zona arancione, multa in arrivo?

28 Gennaio 2021 10:16

Cristiano Ronaldo festeggia il compleanno di Georgina a Courmayeur: i due però violano la zona arancione. Multa in arrivo?

Cristiano Ronaldo ha deciso di regalare una giornata speciale a Georgina Rodriguez, festeggiando il compleanno della compagna nonostante i divieti imposti dal DPCM. Il fuoriclasse portoghese non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia fra Juventus e Spal e dunque ha avuto la ‘giornata libera’. CR7 ha pensato bene di spostarsi in Val D’Aosta, dunque superando i confini del Piemonte (passando da una zona arancione all’altra), per trascorrere due giorni sulla neve nella zona della Val Veny a ovest di Courmayeur. Il calciatore e la compagna sono stati ‘traditi’ da un video pubblicato sui social. Secondo le prime indiscrezioni, i due avrebbero soggiornato in un hotel attualmente non infuzione e avrebbero anche fatto un giro in motoslitta. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non sono stati multati per ora, ma nelle prossime ore la sanzione potrebbe arrivare.