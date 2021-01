2 Gennaio 2021 17:42

Cristiano Ronaldo strepitoso anche sui social: grazie ai 250 milioni di fan, il suo omaggio alla memoria di Maradona diventa il post Instagram con più like del 2020

Cristiano Ronaldo è il re di Instagram. Il fuoriclasse portoghese ha superato quota 250.000.000 di fan confermandosi la persona più seguita al mondo sulla famosa piattaforma social, davanti a star del calibro di Selenza Gomez e Dwayne ‘The Rock’ Johnson. L’attaccante della Juventus è lo sportivo più popolare del pianeta: idealmente il suo numero di follower è pari alla somma di tutti gli abitanti di Italia, Francia, Spagna e Germania messi insieme. Cristiano Ronaldo ha anche ottenuto il primato del post con più like del 2020, aspetto non banale, che sottolinea come la sua fan base sia anche molto attiva nelle interazioni con il suo profilo. La foto in questione, che vanta oltre 19.7 milioni di like, è quella che lo ritrae insieme a Diego Armando Maradona, pubblicata come omaggio alla memoria del ‘Diez’ dopo la sua prematura scomparsa. Allegato il messaggio: “oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un genio eterno. Uno dei migliori di tutti i tempi. Un mago come nessun altro. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità infinita e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, craque. Non ti dimenticheremo mai”.