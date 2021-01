Crisi di Governo, Mattarella: “possibile conferma dell’attuale maggioranza”, mandato esplorativo affidato a Fico

29 Gennaio 2021 20:56

Il Movimento 5 Stelle non pone alcun veto a Renzi, mentre il centrodestra ha chiesto al capo dello Stato di valutare la possibilità di un ritorno alle elezioni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera a palazzo del Quirinale il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, e gli ha affidato il compito di verificare la possibilità di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente. Così il segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, al termine del colloquio tra il capo dello Stato, Sergio Mattarella e il presidente della Camera, Roberto Fico.

Non c’è ancora dunque una soluzione della crisi. Nell’incontro con il Capo dello Stato il Movimento 5 Stelle oggi pomeriggio ha confermato l’appoggio a Conte e l’apertura a Italia viva. “Siamo al fianco di Fico, bisogna togliere gli elementi divisivi”, hanno confermato in serata i pentastellati. Ma le parole di Vito Crimi non sono piaciute ad una parte degli iscritti. Divisioni all’interno del Movimento sono emerse anche prima delle consultazioni con una fronda di 40 parlamentari che chiudono al ritorno di Renzi, minacciando una scissione.

Prima dei grillini, Mattarella ha avuto un colloquio con la delegazione composta dal leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, Matteo Salvini, Giorgia Meloni (con le stampelle per un incidente durante un allenamento) e Antonio Tajani, oltre che dai centristi di Ndc, Cambiamo e Udc: la coalizione di centrodestra ha chiesto al presidente Mattarella di sciogliere le Camere e valutare la possibilità di un ritorno alle elezioni.