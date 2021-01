Crisi di Governo, Smeriglio: “in Europa giudicano incomprensibile la crisi politica italiana”

25 Gennaio 2021 11:19

Crisi di Governo, Smeriglio: “Si capisce che alcuni Paesi vadano al voto perché ci sono due visioni del mondo che si contrappongono: europeisti ed antieuropeisti”

Massimiliano Smeriglio, europarlamentare indipendente eletto nel PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Tutto in famiglia”, condotta da Livia Ventimiglia su Radio Cusano Campus.

Sulla crisi di governo. “Questa crisi in Europa è concepita come incomprensibile –ha affermato Smeriglio-. Si capisce che alcuni Paesi vadano al voto perché ci sono due visioni del mondo che si contrappongono: europeisti ed antieuropeisti. Nel caso italiano invece si tratta di tensioni all’interno del campo democratico-progressista e per questo vissute come incomprensibili. Sarebbe molto grave aggiungere alla crisi pandemica, sociale ed economica, anche una crisi di carattere istituzionale”.