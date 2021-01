Crisi di Governo, Magorno: “non sono in vendita, resto con Renzi”

21 Gennaio 2021 11:53

“Smentisco categoricamente la notizia pubblicata su ‘La Stampa’ circa un mio possibile addio a Italia Viva in cambio di un “aiutino per la statale Jonica”. Il mio lavoro per la Calabria continuerà in maniera decisa e trasparente“. Lo afferma, in una nota, il senatore di Italia Viva Ernesto Magorno. “Le necessità della nostra regione – continua – non sono merce di scambio sul mercato di questo squallido compra-vendita, non lo e’ la Calabria, non lo sono i calabresi. A chi si vende e a chi compra – prosegue- posso solo dire buona avventura, perchè di questo si tratta, di avventurieri e di merce comprata. Io continuerò a operare per il bene dei cittadini calabresi. Sempre dalla stessa parte con Italia Viva e a fianco al suo leader Matteo Renzi”.