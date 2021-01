2 Gennaio 2021 14:22

Coronavirus a Messina: focolaio a Capizzi, 58 positivi ed altri 25 sono in attesa dei risultati del test. Il sindaco: “la situazione è critica”

Focolaio a Capizzi, in provincia di Messina, dove una festa avrebbe provocato una serie di contagi. In tutto 58 sono risultate positive. Altre 25 sono in attesa dei risultati del test. “La situazione – ha detto il sindaco Leonardo Principato Trosso – è molto critica. Non possiamo permetterci di sottovalutare l’emergenza sanitaria che sta modificando le nostre abitudini di vita”.