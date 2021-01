Covid, in Calabria indice Rt stabile: da 1,09 a 1,14 nell’ultima settimana, dentro il range da “zona arancione”

8 Gennaio 2021 13:49

Covid, secondo i dati del monitoraggio del ministero della Salute e dell’Iss la Calabria sarebbe in “zona arancione”

Sono la Lombardia e il Molise (entrambe a 1.27), seguite dalla Calabria (1.14), le regioni con il valore dell’Rt puntuale piu’ alto. E’ quanto risulta dai dati del monitoraggio del ministero della Salute e Iss al 5 gennaio 2021 e relativi alla settimana 28/12/2020-3/1/2021. Secondo i nuovi parametri dell’ISS, la “zona rossa” scatta per le Regioni che hanno indice Rt superiore a 1,25 (fino allo scorso dicembre era 1,50).

La nuova ordinanza che vede il passaggio in area arancione di Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto andra’ in vigore da domenica 10 fino a venerdi’ 15 gennaio, data in cui scadra’ il DPCM. Con il nuovo

DPCM verranno valutate eventuali proroghe, fa sapere il ministero della Salute.