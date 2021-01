Cosenza, il Sindaco Occhiuto è guarito dal Coronavirus: “negativo al tampone, ma resto positivo alla vita”

28 Gennaio 2021 12:16

Il primo cittadino di Cosenza racconta la sua esperienza con il Covid-19: “è una malattia subdola che può degenerare in modo repentino”

Il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto è definitivamente guarito dal Coronavirus. Il primo cittadino era risultato positivo al tampone l’8 gennaio, con un post su Facebook ha comunicato la sua negativizzazione. Ecco il suo messaggio:

“Da oggi sono negativo al virus ma resto sempre positivo alla vita e pronto ad agire in modo costruttivo per la città. È sempre una bella sensazione fare un giro per la città, sentire la vita, sentire l’aria entrare nei polmoni, sentire i muscoli lavorare. E osservare quello che ti succede intorno, guardare le persone muoversi, darsi da fare, lavorare, parlare, mangiare, amare. Apprezzare la vita e la bellezza della città. Ci sforzeremo di dare maggiore impulso alle manutenzioni e al prosieguo delle opere in corso. Senza trascurare tutto il resto. Il contagio da Covid-19 non è affatto uno scherzo, e la malattia è subdola e può degenerare in modo repentino e letale colpendo tutti gli organi del corpo umano. E può lasciare conseguenze sulla salute. Per questi motivi è essenziale che ci sforziamo tutti di rispettare le prescrizioni imposte dalle norme per il contenimento del contagio. Ringrazio tutti di cuore Per avermi dedicato un pensiero che mi ha aiutato in un momento delicato”.