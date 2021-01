Cosenza, ennesima sconfitta interna: al San Vito passa l’Empoli e va in testa, la nuova classifica

4 Gennaio 2021 16:57

Risultati Serie B, il programma completo del 17° turno e la classifica aggiornata dopo le due gare delle 15: sconfitta interna per il Cosenza

Ennesima sconfitta in casa per il Cosenza, squadra di Serie B dal peggior rendimento interno (solo due punti conquistati da inizio stagione). Al San Vito Marulla passa l’Empoli – al contrario la compagine con il migliore rendimento esterno – e vola in vetta in attesa delle altre. La gara si decide nei due finali di tempo: a ridosso dell’intervallo il vantaggio di Olivieri, all’88 il raddoppio di Mancuso due minuti dopo il suo ingresso in campo. Nell’altra sfida, 1-1 tra Venezia e Pisa. In attesa del resto del turno, questa la nuova classifica: i rossoblu di Occhiuzzi restano impantanati a quota 15.

LUNEDI’ 4 GENNAIO

ore 15:00

Cosenza-Empoli 0-2

Venezia-Pisa 1-1

ore 16:00

Lecce-Monza

ore 17:00

Ascoli-Reggina

ore 18:00

Cremonese-Chievo

Entella-Cittadella

Frosinone-Spal

Reggiana-Pescara

Salernitana-Pordenone

ore 21:00

Brescia-Vicenza

CLASSIFICA

Empoli 34 Salernitana 31 Monza 29 Cittadella 27 Spal 26 Frosinone 25 Lecce 25 Venezia 25 Pordenone 21 Brescia 21 Chievo 21 Pisa 20 Reggina 17 Vicenza 16 Cosenza 15 Cremonese 15 Reggiana 15 Pescara 12 Entella 11 Ascoli 10

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 10 reti Diaw (Pordenone) 9 reti Forte (Venezia) 9 reti Mancuso (Empoli) 9 reti Mancosu (Lecce) 6 reti Meggiorini (Vicenza) 6 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 6 reti Tutino (Salernitana) 6 reti Gargiulo (Cittadella) 6 reti La Mantia (Empoli) 6 reti Bajic (Ascoli) 6 reti

RECUPERO (5ª GIORNATA)

SABATO 9 GENNAIO

ore 14:00

Reggiana-Cittadella

PROSSIMO TURNO (18ª GIORNATA)

VENERDI’ 15 GENNAIO

ore 19:00

Chievo-Entella

ore 21:00

Vicenza-Frosinone

SABATO 16 GENNAIO

ore 14:00

Cittadella-Ascoli

Monza-Cosenza

Pisa-Brescia

Pordenone-Venezia

ore 16:00

Reggina-Lecce

MARTEDI’ 17 GENNAIO

ore 15:00

Pescara-Cremonese

ore 21:00

Empoli-Salernitana

Spal-Reggiana