Cosa serve per il rientro a scuola? Cordini salva orecchie, braccialetti igienizzanti e tanto altro

9 Gennaio 2021 20:02

Nello zaino dei bambini non solo libri e quaderni: tutto l’occorrente per andare a scuola in totale sicurezza, dalle mascherine ai cordini salva orecchie. Ecco cosa serve

Dopo ordinanze, ricorsi e polemiche, sembra adesso deciso una volta per tutte: lunedì elementari e medie tornano a scuola in Calabria. I genitori quindi stanno preparando tutto l’occorrente per i loro piccoli, in modo tale che non siano sprovvisti e possano restare sempre protetti ed evitare il contagio di coronavirus. Oltre alle classiche mascherine e al gel igienizzante, sono tanti i prodotti utilissimi, soprattutto per i più piccoli, che non tutti conoscono, come il porta mascherine, i flaconcini porta gel igienizzante, i braccialetti igienizzante ed i cordini salvaorecchie. Su Amazon ce n’è per tutti i gusti e c’è l’imbarazzo della scelta. Di seguito le proposte di Amazon per consentire ai bambini di andare a scuola in totale sicurezza.

Gel igienizzanti: li conosciamo bene ormai e sappiamo che non devono mancare nelle nostre borse, macchine, zaini, etc..

Bottiglie da viaggio ricaricabili e braccialetti porta gel: si tratta di piccole bottigliette da ricaricare con il gel igienizzante, in modo tale da evitare che i bambini portino con sè il flaconcino intero.

Utilissimi e comodi, poi, i portamascherine: si tratta di piccole custodie dove poter tenere le mascherine di riserva.

Mascherine: