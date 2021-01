Il Corriere dello Sport lancia la bomba: “18 club italiani sul tavolo di fondi e investitori a Wall Street, ci sono anche Reggina e Acr Messina!”

12 Gennaio 2021 12:21

Articolo “bomba” del Corriere dello Sport odierno in merito al possibile interesse di fondi di investimento americani nei confronti di 18 club italiani di provincia, tra cui anche Reggina, Acr Messina, Catanzaro e Vibonese

“Il calcio italiano è arrivato a Wall Street, sui tavoli di fondi di investimento e milionari americani, tra New York e Miami. Non parliamo di Milan, Juve o Inter, ma di Pescara, Reggina, Foggia, Lecco, Cavese, Trastevere, Gladiator e Latina. C’è una lista di diciotto società italiane e due svizzere finite nel mirino di investitori che analizzano forza del brand, legame con la città, potenziale di crescita. Alcune proprietà sono state già contattate”. E’ questa l’apertura dell’articolo “bomba” del Corriere dello Sport odierno in merito al possibile interesse di fondi di investimento americani nei confronti di 18 club italiani di provincia, tra cui anche Reggina, Acr Messina, Catanzaro e Vibonese.

Diverse realtà sono già sotto studio. “Il documento di cui il Corriere dello Sport-Stadio è entrato in possesso grazie al broker di un fondo di investimento di Miami – si legge ancora sul quotidiano – conferma questo innamoramento internazionale. Le venti società vengono analizzate sotto vari aspetti: su Foggia e Latina sarebbe stata fatta una “due diligence”. Il Trastevere Calcio piace per la collocazione geografica, ma ‘presenta limiti’ nella crescita della base dei tifosi. Altre analisi procedono a rilento perché le proprietà non hanno fornito sufficienti documenti. Un paio non mostrano grandi potenzialità, altre sono state bocciate. Il prezzo varia da uno a dieci milioni di dollari”.

Di seguito l’elenco completo dei 18 club italiani analizzati dagli investitori americani, tra fondi e privati.

SERIE B

Pescara

Reggina

SERIE C

Bisceglie

Catanzaro

Cavese

Foggia

Lecco

Sambenedettese

Vibonese

SERIE D

Real Giulianova

Asd Gladiator

Latina

Acr Messina

Ostiamare

Sanremese

Sorrento

Taranto

Trastevere