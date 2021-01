Coronavirus, somministrate dosi di vaccino ai sanitari del Bonino-Pulejo di Messina

3 Gennaio 2021 13:23

Coronavirus, a beneficiarne del vaccino sono stati 12 operatori del Bonino-Pulejo di Messina

Somministrazione di vaccini per la lotta al Covid-19 anche all’Irccs “Bonino – Pulejo” di Messina. In questa prima fase, a beneficiarne sono stati 12 operatori sanitari impegnati in prima linea nei reparti di rianimazione e pronto soccorso. Ieri si e’ proseguito con la somministrazione di ulteriori 30 dosi e domani ne saranno fatte altre 50. Il numero delle adesioni volontarie e’ destinato ad aumentare e sara’ esteso a tutto il personale secondo una precisa calendarizzazione. Le inoculazioni avvengono nelle sede storica del nosocomio di contrada Casazza, dove opera un team di collaboratori della ricerca che fa parte del Laboratorio di Neurobiologia molecolare. “Stiamo lavorando senza sosta – dicono il direttore generale Vincenzo Barone e il direttore scientifico Placido Bramanti -. Le adesioni aumentano e questo indica una forte presa di coscienza, la strada da seguire e’ quella giusta”.