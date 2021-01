13 Gennaio 2021 12:50

Coronavirus, le parole del segretario generale della Cgil Calabria Angelo Sposato sui test rapidi

“Invece di erogare fondi a pioggia sarebbe utile che la Regione Calabria sottoscrivesse le convenzioni con le farmacie per erogare gratuitamente i test antigienici rapidi ai cittadini. I costi dei tamponi per molte famiglie sono proibitivi“. Lo sostiene, in un post pubblicato su Facebook, il segretario generale della Cgil Calabria Angelo Sposato.