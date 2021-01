Coronavirus, Spirlì: “Rt in Calabria sotto l’1, solo la follia del Governo potrebbe lasciarci in zona arancione”

29 Gennaio 2021 13:05

Coronavirus, le parole del presidente della Regione Calabria Nino Spirlì

“Siamo con l’Rt sotto l’1, e ricordiamoci che se siamo con l’Rt sotto l’1, solo la follia di questo governo morente, anzi, di questo governo morto-morente, visto che non c’è più ma c’è ancora, ci potrebbe lasciare in zona arancione, perché noi potremmo essere tranquillamente in zona gialla“. Lo ha affermato, nel corso di una diretta Facebook, il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì. “E prendiamocelo questo merito – ha aggiunto -, siamo in zona gialla perché abbiamo tenuto i ragazzi a casa, perché quelle centinaia di migliaia di studenti non sono andati in giro per la Calabria, perché se fosse stato per noi adulti, con le feste per i maiali, le feste per il cinghiale, i compleanni, i veglioni nascosti e le feste natalizie comunque celebrate, avremmo messo molto più a repentaglio la salute nostra, degli adulti, dei più anziani e anche dei più giovani“. Infine Spirlì ha concluso: “Chissà se il ministro oggi prenderà atto che il nostro Rt è sotto l’1, dovrebbe essere più o meno allo 0,7, grazie al buon comportamento dei tanti calabresi”.