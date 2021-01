Coronavirus, Spirlì: “chiusure fatte fino ad ora poco intelligenti”

29 Gennaio 2021 16:37

Coronavirus, le parole del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì

“Le chiusure attuate fino a oggi sono poco intelligenti perche’ chiudono le attivita’ degli adulti, cioe’ di quelli che sanno controllarsi, e lasciano aperte quelle dei piu’ giovani. Arriviamo cosi’ al paradosso di genitori tappati in casa e impossibilitati ad alzare le serrande delle loro attivita’, mentre i ragazzini escono da casa e partecipano a una lunga serie di attivita’ in luoghi di assembramento“. Lo ha affermato il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirli’ nella riunione in videoconferenza con i rappresentanti regionali di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Confapi, Casartigiani e Ascoa. Spirli’ ha anche garantito che presto partira’ la piattaforma per le aziende calabresi: “Dobbiamo fornire uno strumento di presentazione per le nostre imprese e i loro prodotti. Sara’ un onore ma anche un dovere per la Regione Calabria, perche’ siamo noi a dover aprire le porte di questa terra al mondo“. Quanto alle chiusure controllate, il presidente si e’ detto favorevole alle vendite per appuntamento, anche se, finora, “il Governo non ha voluto accogliere questa proposta“.