Coronavirus, Spirlì: “in Calabria indice Rt 0,7, passeremo in zona gialla”

29 Gennaio 2021 16:31

Coronavirus, le parole del presidente della Regione Calabria Nino Spirlì

“Sono ben contento di aver tenuto gli istituti superiori chiusi fino al 31 gennaio, ma in queste ore sto lavorando a una ordinanza che permettera’ ai genitori, grazie alla didattica differenziata, di decidere se mandare o meno i loro figli a scuola in presenza“. Cosi’ il presidente della Regione Calabria Nino Spirli’ che ha aggiunto: “Questa forma di prudenza ci ha permesso di passare dalla zona rossa (di dicembre, ndr) alla zona gialla che sara’ ufficializzata oggi, perche’ siamo allo 0,7 di Rt“.

“Il 24% di contagi in piu’ determinato dalle scuole aperte, cosi’ come spiegato da illustri infettivologi – ha aggiunto – e’ una percentuale reale. Noi non vogliamo fermare la scuola e la didattica, ma permettiamo ai ragazzi di studiare avvalendosi di tutti quegli strumenti tecnologici che fanno parte della loro quotidianita‘”.