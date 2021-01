Coronavirus, Sileri: “in Italia siamo fortunati, le varianti circolano meno”

25 Gennaio 2021 15:45

Coronavirus, le parole di Pierpaolo Sileri viceministro alla Salute

“Siamo probabilmente un po’ più fortunati in questo momento perché le varianti più aggressive, in termini di diffusione, in Italia circolano molto molto meno rispetto ad altri Paesi Nord europei, prima tra tutti l’Inghilterra“. Lo afferma Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, a SkyTg24. “Verosimilmente l’ingresso” delle varianti sul territorio nazionale “è stato più contenuto”, spiega Sileri, aggiungendo che “al momento non c’è evidenza di una diffusione” della variante brasiliana. Il motivo? “Le misure di contenimento che hanno ridotto esposizione e trasmissione”.