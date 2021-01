Coronavirus, Sileri: “dopo aver vaccinato sanitari, anziani e fragili, riapriremo”

27 Gennaio 2021 13:05

Coronavirus: le parole del viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri

“Protetti i nostri operatori sanitari, vaccinati con due dosi, protetti i nostri anziani, protetti i soggetti fragili, sarà necessario riaprire“. Lo ha chiarito il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, nella conferenza stampa di presentazione del Consorzio italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione. “Dobbiamo anche guardare alla questione economica”, ha ricordato, “ma abbiamo ancora davanti molti mesi in cui il virus continuerà a circolare”.