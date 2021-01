Coronavirus in Sicilia, Musumeci ha già cambiato idea: “abbiamo vinto la battaglia, zona rossa dolorosa ma necessaria”

30 Gennaio 2021 10:37

Il Presidente Musumeci rivendica la scelta di aver anticipato la zona rossa in Sicilia per abbassare la curva dei contagi, ma in realtà era in calo già prima che emanasse l’ordinanza restrittiva

Ha cambiato idea nel giro di pochi giorni il Presidente Nello Musumeci. E’ passata poco più di una settimana da quando aveva avvertito la Sicilia di un possibile lockdown in caso di aumento dei contagi da Coronavirus, per poi qualche giorno dopo accettare il passaggio in zona arancione. “Abbiamo vinto, abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Quando abbiamo chiesto la zona rossa, in accordo col ministro Roberto Speranza avevamo circa 2mila contagi al giorno, oltre 40 morti al giorno, l’indice Rt ad 1,25 e il rapporto tra persone positive ogni 100mila abitanti era nettamente superato. Era una necessità, abbiamo quindi anticipato la classificazione per evitare la chiusura nel mese di febbraio. Un governatore che gestisce l’epidemia non può guardare al termometro del consenso popolare quando il contagio è così diffuso. E’ stata una scelta dolorosa ma fatta per salvare vite umane”, è quanto affermato dal governatore siciliano nel corso di un’intervista rilasciata al programma Titolo V e in onda ieri sera su Rai3. Musumeci rivendica le misure restrittive adottate nell’Isola, ma il miglioramento dell’andamento epidemiologico si è verificato su tutto il territorio italiano, non solo nella “sua” Sicilia (clicca qui per vedere lo schema grafico). Ciò significa quindi che, probabilmente, il calo della curva dei contagi stava iniziando a scendere già prima che fosse istituita la zona rossa.

Una battuta infine sui vaccini e sui cosiddetti “furbetti” che hanno saltato la fila. La giornalista chiede al Presidente se a coloro a cui è stata somministrata la prima dose, sarà fatta avere anche la seconda dose: “chiarisco che questo problema non si è verificato solo in Sicilia, è un fenomeno piuttosto diffuso. Nell’Isola si tratta di circa 40 casi in totale. Abbiamo istituito una commissione d’indagine, c’è un responsabile sospeso e stiamo continuando coi controlli insieme ai Carabinieri. Chiamare questa gente per il richiamo significa legittimare la loro condotta, ritengo sia assolutamente riprovevole e da condannare. Non fare la seconda somministrazione non fa male, quindi non c’è motivo di farlo, questa è la mia posizione. Ricordo che la Sicilia era tra le Regioni che stavano andando meglio con la campagna vaccinale, fin quando non ci hanno detto di fermarci perché il Governo non ha più dosi da distribuire. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà per vaccinare tutta la popolazione siciliana, perché non è chiaro quando ci daranno il via per cominciare a farlo. Io ho 60 anni e aspetterò il mio turno per sottopormi. Cercheremo di completare il prima possibile ed io avevo già anticipato che alla fine dell’estate avremmo restituito il diritto alla speranza ai siciliani”.