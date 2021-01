Coronavirus e scuola: in Sicilia lunedì in classe elementari e medie. Dall’8 febbraio le superiori

30 Gennaio 2021 21:48

Coronavirus, dal 1° febbraio in Sicilia sarà riattivata la didattica in presenza anche per gli alunni di seconda e terza media che fino allo scadere della zona rossa hanno operato in Dad

Da lunedì in Sicilia in classe elementari e medie mentre dall’8 febbraio le superiori. Lo conferma in una nota l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana, Roberto Lagalla. “Il differimento di una settimana del ritorno alla didattica in presenza per le superiori – afferma Lagalla – trova giustificazione nel principio di cautela adottato dal governo Musumeci. Inoltre, il differimento intende consentire agli istituti scolastici e ai servizi territoriali (inclusa l’applicazione dei Piani provinciali per il rafforzamento dei trasporti) di ottimizzare l’organizzazione. Infine, consente di monitorare ulteriormente, su scala regionale, l’andamento della curva epidemiologica a seguito della riammissione in presenza del 100% dell’utenza della scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre che della scuola dell’infanzia. Contestualmente alla ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado verranno adottate ulteriori e regolari azioni di monitoraggio sanitario all’interno degli istituti scolastici”, conclude.